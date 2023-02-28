Mahmoud Atef kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Atef Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Atef adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Atef Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Atef 1 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mahmoud Atef Mohamed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Atef Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına - tarihinde katılmıştır. Mahmoud Atef'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Atef Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Atef isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Atef Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Atef Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Atef şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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