Mahmoud Bentayg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Bentayg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Bentayg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Bentayg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Bentayg 30 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Bentayg Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PREMIER'ART yapmaktadır. Mahmoud Bentayg, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Bentayg'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Bentayg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Bentayg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Bentayg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Bentayg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2022 yılında Raja Casablanca

Mahmoud Bentayg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Bentayg şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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