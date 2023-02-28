Mahmoud Benwali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Benwali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Benwali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Benwali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Benwali 15 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Libya uyrukludur.Gerçek adı da Mahmoud Ramadan Benwali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Benwali Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mahmoud Benwali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Benwali'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Benwali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Benwali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Benwali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Benwali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Al-Nasr Bengh.

23 Ağustos 2022 yılında Aswan SC

10 Ekim 2022 yılında Harras Hodoud

Mahmoud Benwali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Benwali şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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