Mahmoud Bolbol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Bolbol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Bolbol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Bolbol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Bolbol 12 Ocak 1998 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mahmoud Nabil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Bolbol Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Mahmoud Bolbol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Bolbol'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Bolbol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Bolbol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Bolbol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Bolbol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Cleopatra FC

Mahmoud Bolbol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Bolbol şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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