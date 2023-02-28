Mahmoud Dunga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Dunga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Dunga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Dunga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Dunga 2 Aralık 1992 tarihinde Sharkia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mahmoud Abdelaati şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Dunga Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC takımına 17 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Dunga'nin Pyramids FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Dunga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Dunga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mahmoud Dunga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Dunga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2011 yılında Svetkavitsa

1 Ocak 2012 yılında El Mostakbal

5 Ağustos 2015 yılında El Makasa

19 Temmuz 2016 yılında Zamalek

2 Ocak 2019 yılında Ismaily

30 Haziran 2019 yılında Zamalek

31 Temmuz 2019 yılında Ismaily

17 Eylül 2022 yılında Pyramids FC

Mahmoud Dunga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Dunga şuan Pyramids FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.