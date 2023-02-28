Mahmoud El Badry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud El Badry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud El Badry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud El Badry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud El Badry 3 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمود البدري‎‎ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud El Badry Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mahmoud El Badry, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 13 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mahmoud El Badry'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud El Badry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud El Badry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud El Badry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud El Badry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında T. Beni Suef

30 Haziran 2012 yılında Zamalek U21

28 Temmuz 2013 yılında Entag El Harby

13 Ağustos 2015 yılında Gaish

1 Temmuz 2018 yılında Entag El Harby

27 Ekim 2020 yılında Smouha

13 Eylül 2021 yılında Cleopatra FC

Mahmoud El Badry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud El Badry şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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