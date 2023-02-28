Mahmoud El Gazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud El Gazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud El Gazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud El Gazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud El Gazar 20 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mahmoud Saber El Gazar şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud El Gazar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Talents Agency yapmaktadır. Mahmoud El Gazar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 17 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mahmoud El Gazar'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud El Gazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud El Gazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mahmoud El Gazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud El Gazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2018 yılında El Ahly U21

12 Ocak 2019 yılında El Gouna

30 Haziran 2019 yılında El Ahly U21

1 Ağustos 2019 yılında El Gouna

31 Ekim 2020 yılında El Ahly U21

20 Kasım 2020 yılında El Gouna

31 Ağustos 2021 yılında El Ahly U21

1 Eylül 2021 yılında El Gouna

17 Eylül 2022 yılında Bank El Ahly

Mahmoud El Gazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud El Gazar şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Mahmoud El Gazar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U23 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.