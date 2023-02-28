Mahmoud El Gharabawy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud El Gharabawy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud El Gharabawy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud El Gharabawy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud El Gharabawy 15 Ekim 1987 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمود الغرباوى şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud El Gharabawy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mahmoud El Gharabawy'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud El Gharabawy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud El Gharabawy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud El Gharabawy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud El Gharabawy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2013 yılında El Dakhlia

1 Temmuz 2018 yılında El Ittihad

1 Ocak 2019 yılında El Gouna

31 Ocak 2023 yılında El Dakhlia

30 Haziran 2023 yılında El Gouna

Mahmoud El Gharabawy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud El Gharabawy şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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