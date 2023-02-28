Mahmoud El Hadary kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud El Hadary Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud El Hadary adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud El Hadary Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud El Hadary 1 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mahmoud Gamal Mahboub şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud El Hadary Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mahmoud El Hadary, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 9 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mahmoud El Hadary'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud El Hadary Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud El Hadary isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud El Hadary Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud El Hadary futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2021 yılında El Mahalla

Mahmoud El Hadary Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud El Hadary şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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