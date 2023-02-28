Mahmoud El Sayed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud El Sayed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud El Sayed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud El Sayed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud El Sayed 10 Mayıs 1985 tarihinde Alexandria şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mahmoud El Sayed Ali Mahmoud şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud El Sayed Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mahmoud El Sayed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Mahmoud El Sayed'nin Pharco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mahmoud El Sayed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud El Sayed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud El Sayed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud El Sayed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Entag El Harby

1 Temmuz 2012 yılında El Ittihad

1 Temmuz 2017 yılında El Masry

1 Ağustos 2019 yılında Pharco FC

Mahmoud El Sayed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud El Sayed şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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