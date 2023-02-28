Mahmoud El Wensh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud El Wensh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud El Wensh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud El Wensh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud El Wensh 1 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mahmoud Hamdi Mahmoud Ateya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud El Wensh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Mahmoud El Wensh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 1 Ağustos 2016 tarihinde katılmıştır. Mahmoud El Wensh'nin Zamalek SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud El Wensh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud El Wensh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mahmoud El Wensh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud El Wensh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Gaish

1 Ağustos 2016 yılında Zamalek

Mahmoud El Wensh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud El Wensh şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Mahmoud El Wensh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 15 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 2 gol atmıştır.

Mısır Olimpiyat takımında 18 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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