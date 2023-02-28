Mahmoud El Zanfaly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud El Zanfaly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud El Zanfaly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud El Zanfaly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud El Zanfaly 28 Nisan 1992 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمود الزنفلي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud El Zanfaly Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 4 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Mahmoud El Zanfaly'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud El Zanfaly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud El Zanfaly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud El Zanfaly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud El Zanfaly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ekim 2013 yılında El Minya

20 Temmuz 2014 yılında Gaish

25 Temmuz 2016 yılında Aswan SC

11 Temmuz 2017 yılında El Raja

1 Temmuz 2018 yılında El Ittihad

4 Aralık 2020 yılında Bank El Ahly

Mahmoud El Zanfaly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud El Zanfaly şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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