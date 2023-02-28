Mahmoud El Zanfaly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud El Zanfaly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mahmoud El Zanfaly kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mahmoud El Zanfaly ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mahmoud El Zanfaly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud El Zanfaly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mahmoud El Zanfaly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud El Zanfaly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud El Zanfaly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud El Zanfaly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud El Zanfaly 28 Nisan 1992 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمود الزنفلي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud El Zanfaly Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 4 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Mahmoud El Zanfaly'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud El Zanfaly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud El Zanfaly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Mahmoud El Zanfaly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud El Zanfaly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ekim 2013 yılında El Minya

20 Temmuz 2014 yılında Gaish

25 Temmuz 2016 yılında Aswan SC

11 Temmuz 2017 yılında El Raja

1 Temmuz 2018 yılında El Ittihad

4 Aralık 2020 yılında Bank El Ahly

Mahmoud El Zanfaly kimdir

Mahmoud El Zanfaly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud El Zanfaly şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mahmoud El Zanfaly nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Ragab Nabil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ragab Nabil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ragab Nabil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ragab Nabil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joel Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joel Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seif Teka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seif Teka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seif Teka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seif Teka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Abisab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Abisab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Abisab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Abisab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Şahruh isminin anlamı nedir, Şahruh ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Şahruh isminin anlamı nedir, Şahruh ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mohamed Sadek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Sadek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Sadek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Sadek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nelinho Quina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelinho Quina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nelinho Quina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelinho Quina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi