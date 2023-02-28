Mahmoud Emad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Emad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Emad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Emad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Emad 1 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمود عماد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Emad Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Mahmoud Emad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına 25 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Emad'nin Pharco FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Emad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Emad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Emad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Emad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ocak 2018 yılında Petrojet

25 Ağustos 2021 yılında Pharco FC

Mahmoud Emad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Emad şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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