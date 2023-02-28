Mahmoud Ezzat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Ezzat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Ezzat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Ezzat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Ezzat 5 Mayıs 1992 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمود عزت şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Ezzat Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Mahmoud Ezzat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 7 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Ezzat'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Ezzat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Ezzat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Ezzat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Ezzat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında El Mokawloon

12 Temmuz 2014 yılında Nacional

31 Aralık 2014 yılında El Mokawloon

30 Temmuz 2015 yılında Smouha

20 Ocak 2022 yılında El Mokawloon

31 Ağustos 2022 yılında Smouha

7 Ekim 2022 yılında El Dakhlia

Mahmoud Ezzat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Ezzat şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Mahmoud Ezzat Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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