Mahmoud Fahmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Fahmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Fahmi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Fahmi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Fahmi 17 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمود فهمي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Fahmi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Fahmi'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Fahmi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Fahmi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Fahmi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Fahmi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında El Makasa

28 Ağustos 2019 yılında Smouha

31 Ekim 2020 yılında El Makasa

21 Ocak 2022 yılında Aswan SC

21 Eylül 2022 yılında El Mokawloon

30 Haziran 2023 yılında El Mokawloon

Mahmoud Fahmi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Fahmi şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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