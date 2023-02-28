Mahmoud Gad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Gad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Gad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Gad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Gad 11 Ekim 1998 tarihinde El-Senbellawein, Dakahlia şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمود جاد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Gad Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMIB Worldwide yapmaktadır. Mahmoud Gad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 18 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Gad'nin El Masry SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Gad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Gad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Gad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Gad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Enppi SC

18 Eylül 2022 yılında El Masry

Mahmoud Gad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Gad şuan El Masry SC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Mahmoud Gad Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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