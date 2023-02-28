Mahmoud Gehad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Gehad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Gehad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Gehad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Gehad 20 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mahmoud Gehad Mohamed Gomaa şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Gehad Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eihab Ragab yapmaktadır. Mahmoud Gehad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Gehad'nin Pharco FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Gehad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Gehad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mahmoud Gehad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Gehad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2021 yılında Pharco FC

31 Ağustos 2022 yılında Nogoom FC

1 Eylül 2022 yılında Pharco FC

Mahmoud Gehad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Gehad şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Mahmoud Gehad Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.