Mahmoud Genesh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Genesh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Genesh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Genesh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Genesh 25 Mayıs 1987 tarihinde Alexandria şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mahmoud Abdelrahim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Genesh Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Mahmoud Genesh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Genesh'nin Future FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Genesh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Genesh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Genesh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Genesh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Nisan 2011 yılında Zamalek

14 Eylül 2021 yılında Future FC

31 Ağustos 2022 yılında Zamalek

1 Eylül 2022 yılında Future FC

Mahmoud Genesh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Genesh şuan Future FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Mahmoud Genesh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 16 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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