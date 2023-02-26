Mahmoud Ghaed Rahmati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Ghaed Rahmati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Ghaed Rahmati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Ghaed Rahmati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Ghaed Rahmati 6 Aralık 1991 tarihinde Dorud, Lorestan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمود قائد رحمتی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Ghaed Rahmati Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mahmoud Ghaed Rahmati, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Ghaed Rahmati'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Ghaed Rahmati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Ghaed Rahmati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Ghaed Rahmati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Ghaed Rahmati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Gahar Zagros

1 Temmuz 2013 yılında Be'sat K

1 Temmuz 2015 yılında Kheybar FC

1 Temmuz 2016 yılında Sepahan

1 Temmuz 2018 yılında Naft M.I.S F.C.

12 Ocak 2019 yılında Aluminium Arak

22 Ekim 2020 yılında FC Nassaji M.

3 Eylül 2021 yılında Aluminium Arak

Mahmoud Ghaed Rahmati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Ghaed Rahmati şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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