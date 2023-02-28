Mahmoud Hamada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Hamada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Hamada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Hamada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Hamada 1 Kasım 1993 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمود حماده şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Hamada Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gt agency yapmaktadır. Mahmoud Hamada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına 7 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Hamada'nin Pharco FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Hamada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Hamada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Hamada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Hamada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2016 yılında El Makasa

1 Ocak 2018 yılında Entag El Harby

30 Haziran 2019 yılında El Makasa

29 Temmuz 2019 yılında Pyramids FC

7 Eylül 2021 yılında Pharco FC

Mahmoud Hamada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Hamada şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Mahmoud Hamada Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 21 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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