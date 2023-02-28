Mahmoud Hamdy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Hamdy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Hamdy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Hamdy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Hamdy 1 Kasım 1993 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمود حمدى şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Hamdy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Hamdy'nin Future FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Hamdy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Hamdy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Hamdy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Hamdy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağustos 2014 yılında El Makasa

1 Eylül 2021 yılında Future FC

Mahmoud Hamdy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Hamdy şuan Future FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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