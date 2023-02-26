Mahmoud Jaber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Jaber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Jaber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Jaber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Jaber 5 Ekim 1999 tarihinde Tayibe şehrinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da מחמוד ג'אבר şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Jaber Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutpush by Dudu Dahan yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Haifa futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Haifa takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Jaber'nin Maccabi Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Jaber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Jaber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Jaber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Jaber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Maccabi Haifa

8 Temmuz 2019 yılında H. Nof HaGalil

30 Haziran 2021 yılında Maccabi Haifa

Mahmoud Jaber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Jaber şuan Maccabi Haifa takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Mahmoud Jaber Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail takımında 13 numaralı formasıyla 2 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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