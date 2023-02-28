Mahmoud Kaoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Kaoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Kaoud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Kaoud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Kaoud 27 Ağustos 1988 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمود قاعود şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Kaoud Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mahmoud Kaoud, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 9 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Kaoud'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Kaoud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Kaoud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Kaoud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Kaoud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında El Minya

30 Haziran 2014 yılında Petrol Asyut

6 Temmuz 2014 yılında Enppi SC

9 Kasım 2020 yılında Bank El Ahly

Mahmoud Kaoud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Kaoud şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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