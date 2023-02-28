Mahmoud Mamdouh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Mamdouh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Mamdouh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Mamdouh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Mamdouh 11 Şubat 2002 tarihinde Alexandria şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mahmoud Mamdouh Mahmoud şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Mamdouh Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mahmoud Mamdouh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Mamdouh'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Mamdouh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Mamdouh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Mamdouh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Mamdouh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Harras Hodoud

Mahmoud Mamdouh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Mamdouh şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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