Mahmoud Marei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Marei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Marei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Marei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Marei 24 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمود مرعي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Marei Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven 11 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 10 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Marei'nin Future FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Marei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Marei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Marei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Marei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Wadi Degla

10 Eylül 2021 yılında Future FC

Mahmoud Marei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Marei şuan Future FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Mahmoud Marei Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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