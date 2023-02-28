Mahmoud Metwaly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Metwaly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Metwaly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Metwaly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Metwaly 4 Ocak 1993 tarihinde Mansoura şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mahmoud Metwaly Mohamed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Metwaly Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 90 Ninety Football Management yapmaktadır. Mahmoud Metwaly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 30 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Metwaly'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Metwaly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Metwaly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Metwaly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Metwaly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2013 yılında Ismaily

30 Temmuz 2019 yılında El Ahly

Mahmoud Metwaly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Metwaly şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Mahmoud Metwaly Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U23 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

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