Mahmoud Motlaghzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Motlaghzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Motlaghzadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Motlaghzadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Motlaghzadeh 11 Mayıs 1994 tarihinde Ahvaz, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمود مطلق زاده şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Motlaghzadeh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mahmoud Motlaghzadeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Motlaghzadeh'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Motlaghzadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Motlaghzadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Motlaghzadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Motlaghzadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Foolad FC U21

1 Temmuz 2015 yılında Foolad

23 Temmuz 2017 yılında Oxin Alborz

2 Ocak 2018 yılında Mes Kerman

4 Ağustos 2018 yılında Khooneh

14 Temmuz 2019 yılında Sanat Naft

10 Temmuz 2022 yılında Malavan

Mahmoud Motlaghzadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Motlaghzadeh şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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