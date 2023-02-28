Mahmoud Reda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Reda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Reda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Reda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Reda 2 Nisan 1989 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمود رضا şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Reda Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 1 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Reda'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Reda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Reda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Reda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Reda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2015 yılında Aswan SC

21 Temmuz 2016 yılında Wadi Degla

6 Ocak 2019 yılında Ismaily

30 Haziran 2019 yılında Wadi Degla

8 Eylül 2019 yılında Harras Hodoud

31 Ekim 2020 yılında Wadi Degla

1 Aralık 2020 yılında El Mahalla

Mahmoud Reda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Reda şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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