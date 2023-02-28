Mahmoud Rizk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Rizk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Rizk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Rizk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Rizk 1 Kasım 1993 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمود رزق şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Rizk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 90 Ninety Football Management yapmaktadır. Mahmoud Rizk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 11 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Rizk'nin Future FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Rizk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Rizk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Rizk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Rizk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2015 yılında El Ahly U21

29 Temmuz 2015 yılında Entag El Harby

10 Temmuz 2016 yılında El Ahly U21

11 Temmuz 2016 yılında Entag El Harby

1 Temmuz 2018 yılında El Ittihad

11 Eylül 2021 yılında Future FC

Mahmoud Rizk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Rizk şuan Future FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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