Mahmoud Saber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Saber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Saber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Saber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Saber 30 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mahmoud Saber Abdelmohsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Saber Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mahmoud Saber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC takımına 23 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Saber'nin Pyramids FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Saber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Saber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Saber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Saber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Kasım 2020 yılında Pyramids FC

31 Ağustos 2021 yılında Nogoom FC

23 Eylül 2021 yılında Pyramids FC

Mahmoud Saber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Saber şuan Pyramids FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Mahmoud Saber Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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