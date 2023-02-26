Mahmoud Salehi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Salehi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Salehi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Salehi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Salehi 3 Şubat 2000 tarihinde Khuzestan şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمود صالحی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Salehi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mahmoud Salehi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Salehi'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Salehi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Salehi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Salehi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Salehi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Naft Ahvaz U21

1 Temmuz 2019 yılında Foolad FC U21

1 Ekim 2020 yılında Foolad Novin

10 Ağustos 2022 yılında Naft M.I.S F.C.

Mahmoud Salehi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Salehi şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

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