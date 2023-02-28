Mahmoud Sayed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Sayed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Sayed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Sayed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Sayed 1 Ocak 1988 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mahmoud Sayed Ahmed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Sayed Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AS Sports Management Int. yapmaktadır. Mahmoud Sayed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 16 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Sayed'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Sayed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Sayed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Sayed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Sayed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2015 yılında Smouha

26 Ağustos 2019 yılında El Mokawloon

16 Kasım 2020 yılında Bank El Ahly

Mahmoud Sayed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Sayed şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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