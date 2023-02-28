Mahmoud Shaaban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Shaaban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Shaaban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Shaaban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Shaaban 7 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Shaaban Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 11 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Shaaban'nin Future FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Shaaban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Shaaban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Shaaban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Shaaban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında El Ittihad

11 Eylül 2021 yılında Future FC

Mahmoud Shaaban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Shaaban şuan Future FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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