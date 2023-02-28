Mahmoud Shabana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Shabana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Shabana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Shabana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Shabana 6 Nisan 1995 tarihinde Domyat şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمود شبانة şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Shabana Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eihab Ragab yapmaktadır. Mahmoud Shabana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 7 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Shabana'nin Zamalek SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Shabana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Shabana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Shabana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Shabana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Alassiouty SC

20 Ağustos 2017 yılında FC Masr

1 Temmuz 2018 yılında Enppi SC

30 Haziran 2019 yılında FC Masr

22 Kasım 2020 yılında Aswan SC

7 Eylül 2021 yılında Zamalek

8 Ocak 2022 yılında El Ittihad

31 Ağustos 2022 yılında Zamalek

9 Ekim 2022 yılında Smouha

30 Ocak 2023 yılında Zamalek

Mahmoud Shabana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Shabana şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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