Mahmoud Shabrawy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Shabrawy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Shabrawy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Shabrawy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Shabrawy 15 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Shabrawy Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Talents Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Shabrawy'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Shabrawy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Shabrawy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Shabrawy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Shabrawy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında El Gouna

14 Eylül 2022 yılında Ismaily

Mahmoud Shabrawy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Shabrawy şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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