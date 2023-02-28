Mahmoud Talaat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Talaat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Talaat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Talaat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Talaat 22 Haziran 1990 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Talaat Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına - tarihinde katılmıştır. Mahmoud Talaat'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Talaat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Talaat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Talaat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Talaat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Talaat şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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