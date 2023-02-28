Mahmoud Wadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Wadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Wadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Wadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Wadi 19 Aralık 1994 tarihinde Khan Yunis şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Filistin uyrukludur.Gerçek adı da Mahmoud Manar Said Wadi/ محمود وادي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Wadi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mahmoud Wadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Wadi'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Wadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Wadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Wadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Wadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Ahli Al-Khaleel

1 Ekim 2016 yılında Al-Ittihad SC

10 Temmuz 2017 yılında Al-Ahli

1 Temmuz 2018 yılında El Masry

31 Ekim 2020 yılında Pyramids FC

15 Ocak 2023 yılında Gaish

30 Haziran 2023 yılında Pyramids FC

Mahmoud Wadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Wadi şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Mahmoud Wadi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Filistin takımında 20 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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