'Mahmud Efendi' olarak bilinen İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayata veda etti! 

İsmailağa Cemaat şeyhi olan Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süre önce yoğun bakıma kaldırılan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat haberi torunu tarafından açıklandı. Torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah’a vasıl oldular" ifadelerini kullanarak acı haberi duyurdu.

Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah’a vasıl oldular — Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu (@mfustaosmanoglu) June 22, 2022

AK Parti’den de ilk başsağlığı mesajı Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı’dan geldi. Subaşı sosyal medyadan “İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendim. Başımız sağ olsun makamı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

İsmailağa Camii'nin resmi hesabından paylaşılan bilgiye göre Ustaosmanoğlu'nun cenazesi 24 Haziran Cuma günü Fatih Camii'nden kaldırılacak.

Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?