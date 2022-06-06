Ömrünü İslam dinine adayan Mahmut Efendi Hazretleri, 6 Haziran 2022 tarihinde sabah saatleri yoğun bakıma kaldırımıştı. 23 Haziran sabahı gelen haberlerin ardından Mahmut Efendi Hazretleri öldü mü? Mahmut Efendi Hazretleri cenaze töreni nerede, ne zaman yapılacak? soruları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İşte, Mahmut Efendi Hazretleri'ne ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

MAHMUT EFENDİ HAZRETLERİ ÖLDÜ MÜ?

İsmailağa Camii'nin sabah saatlerindeki paylaşımında; "Sevgili Şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretleri Hakk'a yürümüş, ahirete irtihal etmiştir." ifadelerine yer verdi.

MAHMUT EFENDİ HAZRETLERİ CENAZE TÖRENİ NEREDE, NE ZAMAN YAPILACAK?

23 Haziran 2022 tarihinde vefat eden Mahmut Efendi Hazretleri'nin cenazesi, 24 Haziran 2022 Cuma günü Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak.

MAHMUT EFENDİ HAZRETLERİ KİMDİR?

Mahmut Ustaosmanoğlu ya da bilinen adıyla Mahmut Efendi 1929 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. İsmailağa Cemaati'nin lideri ve şeyhi, Müslüman Türk din adamı olan Ustaosmanoğlu, gençliğinin ilk yıllarında yakın köylerdeki hocalardan ders alarak, on altı yaşında icazet aldı. Bunun üzerine doğup büyüdüğü köyde ders vermeye başladı. Erken yaşta, daha askerlik çağına gelmeden talebelerine icazet veren Mahmut Efendi Hazretleri, 1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı.

Yaptığı dinî sohbetlerle çevresindeki insanların dikkatini çeken Ustaosmanoğlu, On altı yaşında teyzesinin kızı Zehra Hanım’la evlendi. Bu evliliğinden Ahmet, Abdullah ve Fatıma isminde üç çocuğu dünyaya geldi.

1952 yılının sonlarında şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik sonrası şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onu İsmailağa Camii’ne imam tayin etmek için davet etti. 1954'te İsmailağa'da imamlığa başladı. 1996'da 65 yaşını doldurduğu için aynı camiden emekli oldu. Hâlen İstanbul’da yaşamaktadır. 2010 yılında İstanbul’da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine “İslam’a Üstün Hizmet” ödülü verildi. İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından Müşerref Ustaosmanoğlu ile evlenmiştir.