Mahmut Ender Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmut Ender Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmut Ender Yilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmut Ender Yilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmut Ender Yilmaz 23 Ağu 2003 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mahmut Ender Yılmaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmut Ender Yilmaz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mahmut Ender Yilmaz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayrampaşa Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayrampaşa Spor takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mahmut Ender Yilmaz'nin Bayrampaşa Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mahmut Ender Yilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmut Ender Yilmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mahmut Ender Yilmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmut Ender Yilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2022 yılında Adana 1954 FK

29 Ağu 2022 yılında Adana Demir U19

30 Ağu 2022 yılında Bayrampaşa

30 Haziran 2023 yılında Adana Demir U19

Mahmut Ender Yilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmut Ender Yilmaz şuan Bayrampaşa Spor takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

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