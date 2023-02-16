Mahmut Kabul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmut Kabul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmut Kabul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmut Kabul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmut Kabul 25 Mart 1998 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mahmut Emin Kabul şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmut Kabul Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mahmut Kabul, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Efeler 09 Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Efeler 09 Spor FK takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mahmut Kabul'nin Efeler 09 Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mahmut Kabul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmut Kabul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmut Kabul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmut Kabul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2014 yılında Trabzonspor U17

1 Temmuz 2015 yılında Trabzonspor U19

1 Ağu 2016 yılında Ofspor

13 Ocak 2017 yılında Düzyurtspor

28 Ağu 2018 yılında Sinopspor

19 Eylül 2019 yılında Tonya Doğanspor

19 Mart 2021 yılında Siverek Bld

3 Haziran 2021 yılında Tonya Doğanspor

10 Eylül 2021 yılında DSİ Karadeniz

21 Temmuz 2022 yılında Efeler 09 SFK

Mahmut Kabul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmut Kabul şuan Efeler 09 Spor FK takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mahmut Kabul Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Trabzonspor (2008-2016)

Türkiye U17 takımında 15 numaralı formasıyla 26 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 17 numaralı formasıyla 10 Aralık 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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