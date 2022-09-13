Mahmut Övür'den çarpıcı iddia: FETÖ elebaşı Gülen, Gültekin Uysal'ın evinde mi kaldı? "Bunun doğrusunu elbette Uysal biliyor"

Sabah yazarı Mahmut Övür, kaleme aldığı köşe yazısında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal hakkında iddiada bulunarak, "DP'li gençlerin iddiası şu: FETÖ elebaşı Gülen, ABD'ye gittiğinde Houston'da bir evde kaldı. O ev Uysal'ın evi miydi?" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Mahmut Övür'den çarpıcı iddia: FETÖ elebaşı Gülen, Gültekin Uysal'ın evinde mi kaldı? "Bunun doğrusunu elbette Uysal biliyor"

Türkiye 2023 yılında yapılacak olan seçimlerin sonuçlarını merakla beklerken Ankara kulislerine yakınlığıyla bilinen Sabah yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Mahmut Övür'den çarpıcı iddia: FETÖ elebaşı Gülen, Gültekin Uysal'ın evinde mi kaldı? Bunun doğrusunu elbette Uysal biliyor

"GÜCÜNÜN OYUNDAN GELMEDİĞİ AÇIK"

Övür, altılı masada yer alan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın son yapılan anketlerde oyunun düştüğünü ifade etti. Gültekin Uysal'ın cumhurbaşkanı adayı için açıklamalar yaptığını anımsatan Övür, "Gücünün oyundan gelmediği çok açık. Peki nereden geliyor?" dedi.

Mahmut Övür'den çarpıcı iddia: FETÖ elebaşı Gülen, Gültekin Uysal'ın evinde mi kaldı? Bunun doğrusunu elbette Uysal biliyor

"DONUP KALDIM, İNANAMADIM"

Ankara kulislerinde Demokrat Partili gençlerin birtakım şeyler söylediğini belirten Övür, "Demokrat Partili gençlerin söylediklerini duyunca donup kaldım ve inanamadım. Onlara göre, Uysal'ın öğrencilik yıllarına uzanan bir ilişkiler ağı var ve 6'lı masada olmasının sırrı da burada yatıyor." dedi.

Mahmut Övür'den çarpıcı iddia: FETÖ elebaşı Gülen, Gültekin Uysal'ın evinde mi kaldı? Bunun doğrusunu elbette Uysal biliyor

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN, GÜLTEKİN UYSAL'IN EVİNDE Mİ KALDI?

Uysal'ın lisans eğitimini ABD'nin Teksas eyaletine bağlı olan Houston şehrinde bulunan Houston Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında yaptığını ifade eden Övür, çarpıcı bir iddiada bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Uysal, lisans eğitimini ABD'nin Houston Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında yapmış. O yıllarda aynı ağırlıkta mıydı bilmiyorum ama Houston, belki de Pensilvanya'dan sonra FETÖ'nün en güçlü olduğu merkezlerden biri.

DP'li gençlerin iddiası şu: FETÖ elebaşı Gülen, ABD'ye gittiğinde Houston'da bir evde kaldı. O ev Uysal'ın evi miydi?

Bunun doğrusunu elbette Uysal biliyor. Doğruysa masa bu yükü nasıl taşır merak ediyorum."

Kaynak: Sabah

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