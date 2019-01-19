Mahmut Tunaboylu mezarı başında anıldı

Çorumlu Gazeteci-Yazar Mahmut Tunaboylu, doğumunun 65. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Mahmut Tunaboylu'nun vefatının 17. yılı nedeniyle Ulu Mezarlık'ta anma programı düzenledi.

Anma programına Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Cemiyet Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli, Yönetim Kurulu Üyesi Recep Mebet, gazeteci ve yazarlar ile Çorumlu sanat dostları katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda duayı Büyük Zafer Çarşısı Mescidi İmam Hatibi Hasan Şener yaptı. Okunan duaların ardından Gazeteci-Yazar Tunaboylu'nun kabrine ailesi, meslektaşları ve sevenlerince karanfiller bırakıldı.

Anma programına katılanlara hitaben kısa bir selamlama konuşma yapan Cemiyet Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, "Eserleriyle yaşayan Mahmut Tunaboylu unutmadık, unutmayacağız" dedi.

Genç yaşta dünya hayatına veda eden Tunaboylu'nun Çorum tarihinde iz bırakmış bir isim olduğunu vurgulayan Yolyapar, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine sabır diledi.

Öldükten sonra hayırla anılmanın güzel bir özellik olduğunu belirten Hatibi Hasan Şener ise dünyada iyi işlere imza atan isimlerin unutulmadığını kaydetti.

Anma programı yapılan konuşma ve duaların ardından sona erdi.

Kaynak: İHA