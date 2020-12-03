Mahmut Tuncer papağanıyla halay çekti! İzleyenler güle krizine girdi
Sosyal medya hesabından 'halaylama' başlığıyla paylaştığı videosuyla takipçilerden çokça beğeni alan türkücü Mahmut Tuncer, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Videoda "Koronadan dolayı halay çekecek kimseyi bulamadık. En sonunda bulacağımızı bulduk" ifadelerini kullanan Tuncer'in videosuna beğeni ve yorum yağdı.
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03 Aralık 2020 Perşembe 15:32
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