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Mahmut Tuncer ve İbrahim Tatlıses neden küstü? Nasıl barıştılar?

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer ile uzun süredir küs oldukları bilinen İbrahim Tatlıses'in aralarının neden bozulduğu merak ediliyor. Mahmut Tuncer'in bu hafta İbo Show'un konukları arasında bulunmasıyla bu konu tekrar gündeme geldi. Mahmut Tuncer ve İbrahim Tatlıses neden küstü? Nasıl barıştılar? sorularının yanıtı haberimizde...

Mahmut Tuncer ve İbrahim Tatlıses neden küstü? Nasıl barıştılar?

Bu hafta İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un konukları arasında Mahmut Tuncer bulunuyor. Uzun süredir küs oldukları bilinen ikilinin nasıl barıştığını izleyici merakla araştırıyor. Mahmut Tuncer ve İbrahim Tatlıses neden küstü? Nasıl barıştılar? İşte soruların cevabı...

MAHMUT TUNCER VE İBRAHİM TATLISES NEDEN KÜSTÜ? NASIL BARIŞTILAR?

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, İbrahim Tatlıses ile küs olduğunu belirtmişti. Aralarında bir mesele olduğunu ve üçüncü bir kişiyi ilgilendirmediğini söyleyen Tuncer küslüğünün nedenini açıklamamıştı. Ankara’ya ilk geldiğinde tanığı ilk sanatçının Osman bey olduğunu ve onu görünce gözlerinin dolduğunu söyledi. Mahmut Tuncer konuşmasına “Kalp kırıldığında bir daha yapılacak bir şey yok.” diyerek devam etmesi dikkat çekmişti.

Tuncer, insanların ağzından çıkan kelimelerin nereye gideceğine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, Afrin meselesine kırıldığını dile getirdi. Davet edilmediğini söyleyen Tuncer'e,  “Biz herkesi davet ettik.” yanıtını veren Tatlıses gelmeyenler için “Yusuf yusuf ettiklerini” söylemesi Tucer'in küsmesine sebep oldu. 

İki uzun süren küslüğünü bir programda karşı karşıya gelmeleriyle bozdu. Mahmut Tuncer ve İbrahim Tatlıses televizyonda yayınlanan bir programda izleyicilerin önünde sarılıp ağlaşarak barıştı. 

Mahmut Tuncer ve İbrahim Tatlıses neden küstü? Nasıl barıştılar?

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