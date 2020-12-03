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  3. Mahmut Tuncer yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!

Mahmut Tuncer yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, Insagram hesabından yaptığı 'halay' videosu paylaşımı ile takipçilerini gülme krizine soktu.

Mahmut Tuncer yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!

59 yaşındaki türkücü Mahmut Tuncer televizyon ekranlarından sonra şimdi de sosyal medyada sevenlerine eğlenceli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

Mahmut Tuncer yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!

Koronavirüs sebebiyle önlem amaçlı kendisini evde karantinaya alan ünlü türkücü Mahmut Tuncer, papağanı ile dans ettiği anları "Halaylama" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Tuncer, yayınladığı gönderide, "Koronadan dolayı halay çekecek kimseyi bulamadık. En sonunda bulacağımızı bulduk" ifadelerini kullandı  .

Mahmut Tuncer yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!

Mahmut Tuncer'in "Halaylama" notunu düştüğü paylaşımına, takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

"BİR BAKMIŞSIN TRAFİK KAZASI MEYDANA GELMİŞ" 

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs pandemisini trafikte araba kullanmaya benzeten türkücü, "Araba kullanırken her iki şoför de o aracı iyi niyetle sürmezse, yani biri gaza basar, biri gaza basmazsa veya biri çok iyi sürer, diğeri kötü sürerse bir de bakmışsın ki trafik kazası meydana gelmiş. Ama her iki taraf da kullandıkları araçları iyi kullanırlarsa trafik kazası söz konusu bile olmaz. Bu durum pandemide de aynı" demişti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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