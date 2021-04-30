Yıllardır sunduğu show programları, kendine has şakaları ve sevilen sesiyle Mahmut Tuncer, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olmasının ardından özel hayatı araştırılıyor. Peki Mahmut Tuncer'in eşi kimdir? Işıl Tuncer nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

IŞIL TUNCER KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Yıllardır, 60 yaşındaki türkücü Mahmut Tuncer ile mutlu bir evlilik süren Işıl Tuncer'in nereli ve kaç yaşında olduğuna dair net bir bilgi İnternet mecrasında bulunmamaktadır. Çiftin bu evliliğinden Gizem , Pınar, Umut, Fırat adında dört evladı vardır.

MAHMUT TUNCER KİMDİR?

Ailesinin beşinci çocuğu olarak 1961 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Malatya'dan Urfa'ya göç etmiş Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olan Tuncer, Karakeçili aşiretindendir. Küçük yaşlardan itibaren futbol ile ilgilenmiş ve Urfaspor'da profesyonel oyuncu olarak görev aldı.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Mahmut Tuncer kimdir? Nereli, kaç yaşında?Şarkıları nelerdir?