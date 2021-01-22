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  3. Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer bambaşka birine dönüştü! 40 kilo birden verdi!

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer bambaşka birine dönüştü! 40 kilo birden verdi!

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in 29 yaşındaki kızı Gizem Tuncer son zamanlarda verdiği kilolar ile dikkatleri üzerine çekti.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer bambaşka birine dönüştü! 40 kilo birden verdi!

'Lahmacun ve halaya bayılırım. Bunlar kıroluksa, en az babam kadar kıroyum' açıklamasıyla gündem olan Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem Tuncer, bambaşka birine dönüştü.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer bambaşka birine dönüştü! 40 kilo birden verdi!

90 kilodan 50’ye düşen Gizem Tuncer, fiziksel değişimiyle adından söz ettiriyor. 

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer bambaşka birine dönüştü! 40 kilo birden verdi!

Yeni görüntüsünden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Tuncer, yeni parçası Tabu’nun klip çekimi için bir ay boyunca günde üç öğün yumurta yediğini ve her gün 1 saat koştuğunu belirterek ¨Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği olmak üzere her öğünde sadece 5 yumurta yiyip bolca spor yaparak son bir ayda 10 kilo verdim¨ diye konuştu.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer bambaşka birine dönüştü! 40 kilo birden verdi!

29 yaşındaki Gizem Tuncer sözlerine şöyle devam etti: “40 kilo verdim, 90 kilodan 50'ye düştüm. Şeyda Coşkun ile çalıştım. Duygusal yiyiciydim. Sıkıntı yaşadığımda ne varsa yiyordum. Buzdolabıyla sosyalleşiyordum. Restoranda tıka basa yiyordum, başka şeyler yiyebilmek için kusuyordum, yeniden sipariş veriyordum. Babam çok üzülüyordu.”

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer bambaşka birine dönüştü! 40 kilo birden verdi!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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