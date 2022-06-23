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  3. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze merasimi için Cübbeli Ahmet Hoca vatandaşlara seslendi

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze merasimi için Cübbeli Ahmet Hoca vatandaşlara seslendi

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun hakka yürümesinin ardından Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından cenazeye katılacak vatandaşları bilgilendirme amaçlı bir metin yayınladı.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze merasimi için Cübbeli Ahmet Hoca vatandaşlara seslendi

İsmailağa Cemaat şeyhi olan Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süre önce yoğun bakıma kaldırılan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat haberi torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu tarafından, "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah’a vasıl oldular" ifadelerini ile duyuruldu.

"CENAZEYE KATILACAK KARDEŞLERİMİZİN DİKKATİNE!"

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun hakka yürümesinin ardından Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından "Cenazeye katılacak kardeşlerimizin dikkatine!" başlığında bir duyuru metni yayınladı.

Cübbeli Ahmet Hoca, cenaze merasimine katılacak vatandaşların dikkate alması gereken hususları şu metinle paylaştı;

"İstanbul'daki kardeşlerimiz trafik yoğunluğundan dolayı mutlaka toplu taşımayı tercih etmelidir. Otobüsle gelecekler Vatan caddesi ile Akdeniz Caddesi'nin kesiştiği mevkide inip Fatih Camii'ne yaya olarak çıkmalı ve otobüsler Yenikapı İspark otoparkına çekilmelidir. Kardeşlerimiz mutlaka seccadelerini yanına alıp gelmeli ve yanlarında valiz, metal eşyalar bulundurmamalılar. Şehirdışından gelenlerin konaklaması için İsmağilağa Camii gece boyunca açık kalacaktır. Cuma ve cenaze namazı için katılımcılar Fatih Camii'ne sabah saat 10:00'dan itibaren alınmaya başlanacaktır."

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze merasimi için Cübbeli Ahmet Hoca vatandaşlara seslendi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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