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  3. Mahrem 2. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Mahrem 2. bölüm canlı izle

Mahrem 2. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Mahrem 2. bölüm canlı izle

TRT 1 ekranlarının yeni projesi Mahrem ikinci bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. İlk bölümüyle izleyiciyi derinden etkileyen Mahrem'in yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler için haberimizde Mahrem 2. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Mahrem 2. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Mahrem 2. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Mahrem 2. bölüm canlı izle

TRT 1 tarafından hazırlanan “Mahrem” belgeseline ait ilk tanıtım, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyurulmuştu geçtiğimiz gün ilk bölümü yayınlanan belgesel bu akşam 2. bölümle izleyici karşısına çıkıyor. Kaçırmadan canlı izlemek isteyenler için haberimizde Mahrem 2. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Mahrem 2. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

MAHREM 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TRT 1 MAHREM 2. BÖLÜM CANLI İZLE 

Etkin pişmanlık yasasından yararlanan eski örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajların yayımlanacağı belgeselde aynı zamanda FETÖ mağdurlarının da ifadeleri yer alacak.
 
Şok mangaları ile hayatları karartılan askeri öğrenciler
“Mahrem” belgeseliyle ilgili yayımlanan ilk tanıtımda, FETÖ’cü olmayan askeri öğrencilerin TSK bünyesinden sistematik biçimde dışarı atılışı ve örgütün TSK üzerinde hakimiyet kurmasında büyük etkisi olan “Şok Mangaları” da yer alıyor.
 
“Himmettir” diyerek çalınan sınav soruları
Belgeselin ilk tanıtımında FETÖ’nün askeri okullara yerleştirmek için özel olarak yetiştirdiği ve takibe aldığı gençlere askeri okullara giriş sınavı sorularını nasıl ve hangi yöntemlerle verdiği de gözler önüne seriliyor.

MAHREM 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 MAHREM 2. BÖLÜM CANLI İZLE 
Mahrem 2. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Mahrem 2. bölüm canlı izle

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